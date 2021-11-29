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Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
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В эти минуты в Мадриде (Испания) проходит матч Кубка Дэвиса Испания — Россия. После одиночных матчей счёт равный — 1:1. Судьба первого места в группе решается в парной встрече Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес — Аслан Карацев / Андрей Рублёв.

Российским теннисистам было достаточно выиграть один гейм, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф как минимум со второго места в группе. Они успешно справились с задачей уже в первом гейме первого сета.

Если российская пара выиграет этот матч, то займёт первое место в своей группе.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.

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