Турнирные расклады для сборной России на Кубке Дэвиса — 2021

Уже определены две четвертьфинальные пары в Кубке Дэвиса. Италия точно сыграет с Хорватией, а Великобритания будет противостоять Германии. Швеция и Казахстан ждут завершения парного матча Россия — Испания.

В случае победы Аслана Карацева и Андрея Рублёва над Марселем Гранольерсом и Фелисьяно Лопесом россияне выходят в четвертьфинал на Швецию и в случае победы в четвертьфинале выйдут на победителя матча Великобритании и Германии. Если Россия проиграет пару, то команда Шамиля Тарпищева в первом раунде плей-офф сыграет с Казахстаном, и тогда в полуфинале Россия может выйти на победителя Италия — Хорватия.

Ранее сообщалось, что российским теннисистам было достаточно выиграть один гейм в матче парного разряда с Испанией, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф как минимум со второго места в группе. Они успешно справились с задачей уже в первом гейме первого сета.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.

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