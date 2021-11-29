Кто победит в 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Швеция?

2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Швеции.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, кто станет победителем матча Россия – Швеция.

Проголосовать можно по ссылке.

В случае победы над шведами в четвертьфинале, россияне за выход в финал поспорят с победителем пары Великобритания – Германия.

Напомним, сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. В заключительном матче группового этапа сборная России обыграла Испанию. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу. Победитель в матче решался в парном разряде, где россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли представителей Испании Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

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