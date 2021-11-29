Кто победит в 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Швеция?

2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Швеции.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, кто станет победителем матча Россия – Швеция.
Проголосовать можно по ссылке.
В случае победы над шведами в четвертьфинале, россияне за выход в финал поспорят с победителем пары Великобритания – Германия.
Напомним, сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. В заключительном матче группового этапа сборная России обыграла Испанию. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу. Победитель в матче решался в парном разряде, где россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли представителей Испании Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 29 ноября 2021
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41
-
01:17
-
00:45
-
00:32
-
00:17
-
00:02
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
23:09
-
22:44
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
19:42
-
19:20
-
18:29
-
18:11
-
17:21
-
15:16
-
14:46
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55
-
10:38
-
09:52