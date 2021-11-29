Медведев: России надо было взять гейм, но мы выиграли матч, это всё, что нужно знать о нас

Даниил Меведев прокомментировал победу сборной России в матче с Испанией на Кубке Дэвиса.

«Все очень счастливы. Если не ошибаюсь, нам надо было взять всего один гейм, чтобы пройти дальше. Но мы выиграли матч, и это всё, что вам нужно знать о нас.

Мы хотим победить, будь то показательный матч, матч, который, возможно, не учитывается, или важный матч. Наша цель — победить. Я считаю, что для уверенности команды очень важно победить такую сборную, как Испания. Даже если у них не лучший состав. Они играют дома, и победить их значит очень много », — приводит слова Медведева Davis Cup Finals.

2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Швеции.

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