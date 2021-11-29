Медведев: России надо было взять гейм, но мы выиграли матч, это всё, что нужно знать о нас

Даниил Меведев прокомментировал победу сборной России в матче с Испанией на Кубке Дэвиса.
«Все очень счастливы. Если не ошибаюсь, нам надо было взять всего один гейм, чтобы пройти дальше. Но мы выиграли матч, и это всё, что вам нужно знать о нас.
Мы хотим победить, будь то показательный матч, матч, который, возможно, не учитывается, или важный матч. Наша цель — победить. Я считаю, что для уверенности команды очень важно победить такую сборную, как Испания. Даже если у них не лучший состав. Они играют дома, и победить их значит очень много », — приводит слова Медведева Davis Cup Finals.
2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Швеции.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 29 ноября 2021
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41
-
01:17
-
00:45
-
00:32
-
00:17
-
00:02
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
23:09
-
22:44
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
19:42
-
19:20
-
18:29
-
18:11
-
17:21
-
15:16
-
14:46
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55
-
10:38
-
09:52