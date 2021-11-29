Чилийский чемпион ОИ выбрал величайшего между Федерером, Надалем и Джоковичем

Олимпийский чемпион 2004 года в парном разряде, чилиец Фернандо Гонсалес рассказал, кто ему больше нравится: 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, другой 20-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль или Новак Джокович, у которого также 20 соответствующих титулов.

«В смысле чисел я уверен, что у Новака Джоковича будет наибольшее число титулов на ТБШ и, вероятно, наилучшая статистика. Но, как по мне, есть и другие факторы, когда решаешь, кто величайший.

Новак бьёт все рекорды. Он продолжит это делать ещё несколько лет. Но я считаю, что нельзя говорить: у этого парня больше титулов, значит, он лучше всех. Можно выбрать того, кто из этих трёх парней тебе больше нравится по манере игры. И я выбираю Роджера Федерера. Его одноручный бэкхенд, подача, удары с лёта… У него более классический стиль игры», — приводит слова Гонсалеса Tennis365.