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Рублёв прокомментировал выход России в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Рублёв прокомментировал выход России в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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Пятая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал победу сборной России в матче с Испанией на Кубке Дэвиса. Вместе с победой россияне оформили и выход из группы.

«Мы очень рады выйти в четвертьфинал. Теперь сделаем всё, чтобы пройти дальше. Два года назад мы играли в полуфинале – и сейчас посмотрим, сможем ли улучшить этот результат.

Конечно, каждый игрок в команде выкладывается на сто процентов, и это самое важное», — приводит слова Рублёва Davis Cup Finals.

Ранее победный матч с Испанией прокомментировал Даниил Медведев.

2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Швеции.

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