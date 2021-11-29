Рублёв прокомментировал выход России в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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Пятая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал победу сборной России в матче с Испанией на Кубке Дэвиса. Вместе с победой россияне оформили и выход из группы.
«Мы очень рады выйти в четвертьфинал. Теперь сделаем всё, чтобы пройти дальше. Два года назад мы играли в полуфинале – и сейчас посмотрим, сможем ли улучшить этот результат.
Конечно, каждый игрок в команде выкладывается на сто процентов, и это самое важное», — приводит слова Рублёва Davis Cup Finals.
Ранее победный матч с Испанией прокомментировал Даниил Медведев.
2 декабря сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Швеции.
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