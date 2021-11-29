Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Неожиданное поражение Рублёва от 40-летнего Лопеса на Кубке Дэвиса. Видео

Неожиданное поражение Рублёва от 40-летнего Лопеса на Кубке Дэвиса. Видео
Комментарии

Вашему вниманию обзор матча группового этапа Кубка Дэвиса, в котором россиянин Андрей Рублёв уступил испанцу Фелисьяно Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6.

«Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, и сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на кураже, тут сложно что-то сделать», — заявил россиянин после игры.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из четырёх.

Лопес вывел Испанию вперёд в матче Кубка Дэвиса с Россией, счёт — 1:0.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Сенсация под крики и свист трибун! Местная торсида помогла испанцу «съесть» Рублёва Сенсация под крики и свист трибун! Местная торсида помогла испанцу «съесть» Рублёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021