Неожиданное поражение Рублёва от 40-летнего Лопеса на Кубке Дэвиса. Видео

Вашему вниманию обзор матча группового этапа Кубка Дэвиса, в котором россиянин Андрей Рублёв уступил испанцу Фелисьяно Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6.



«Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, и сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на кураже, тут сложно что-то сделать», — заявил россиянин после игры.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из четырёх.



Лопес вывел Испанию вперёд в матче Кубка Дэвиса с Россией, счёт — 1:0.



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