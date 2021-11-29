Неожиданное поражение Рублёва от 40-летнего Лопеса на Кубке Дэвиса. Видео
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Вашему вниманию обзор матча группового этапа Кубка Дэвиса, в котором россиянин Андрей Рублёв уступил испанцу Фелисьяно Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6.
«Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, и сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на кураже, тут сложно что-то сделать», — заявил россиянин после игры.
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из четырёх.
Лопес вывел Испанию вперёд в матче Кубка Дэвиса с Россией, счёт — 1:0.
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