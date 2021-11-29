Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале со Швецией на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями, что соперником национальной команды в четвертьфинале Кубка Дэвиса станет сборная Швеции. Матч Россия — Швеция состоится в четверг, 2 декабря.

«Обе команды привыкли играть в таких условиях. Нельзя сказать, что кто-то окажется в более выгодном положении.

Впереди много выходных. У них был на один выходной больше, но у нас их тоже много, так что это не имеет значения. Видел некоторые их матчи. Они хорошо играют. Считаю, они лучшая команда из тех, что заняли вторые места в группах.

Будет непросто, как всегда на Кубке Дэвиса. Мы знаем, что мы — фавориты. Но в спорте это ничего не значит. Надо показать свой лучший теннис, чтобы победить», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

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