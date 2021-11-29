Победа Рублёва и Карацева в решающей игре противостояния с Испанией на Кубке Дэвиса. Видео

Вашему вниманию обзор матча группового этапа Кубка Дэвиса, в котором россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев обыграли испанцев Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса — 4:6, 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время российская пара сделал 6 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.



Ранее российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу. Для выхода в 1/4 финала россиянам было достаточно набрать одно очко в парном матче.



Благодаря победе в парном разряде сборная России нанесла поражение Испании в матче Кубка Дэвиса со счётом 2-1. Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса с первого места.



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