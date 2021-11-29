Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев: мы приехали на Кубок Дэвиса за главным трофеем

Карацев: мы приехали на Кубок Дэвиса за главным трофеем
Комментарии

Россиянин Аслан Карацев рассказал о настрое сборной на продолжающийся розыгрыш финальной стадии Кубка Дэвиса.

«Конечно, все приезжают сюда, чтобы выиграть титул. Ради этого каждый из игроков отдаёт себя на сто процентов. У нас потрясающая команда, сильная команда. И да, мы нацелены на титул», — сказал Карацев на пресс-конференции после победы в парном матче с командой Испании.

Напомним, благодаря победе в парном разряде сборная России нанесла поражение Испании в матче Кубка Дэвиса со счётом 2-1. Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса с первого места. Ранее россияне обыграли команду Эквадора (3-0). Соперниками команды Шамиля Тарпищева по четвертьфиналу станет сборная Швеции.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Россия — в четвертьфинале! Наши парни сотворили командный камбэк в матче с Испанией Россия — в четвертьфинале! Наши парни сотворили командный камбэк в матче с Испанией
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021