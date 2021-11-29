Карацев: мы приехали на Кубок Дэвиса за главным трофеем

Россиянин Аслан Карацев рассказал о настрое сборной на продолжающийся розыгрыш финальной стадии Кубка Дэвиса.
«Конечно, все приезжают сюда, чтобы выиграть титул. Ради этого каждый из игроков отдаёт себя на сто процентов. У нас потрясающая команда, сильная команда. И да, мы нацелены на титул», — сказал Карацев на пресс-конференции после победы в парном матче с командой Испании.
Напомним, благодаря победе в парном разряде сборная России нанесла поражение Испании в матче Кубка Дэвиса со счётом 2-1. Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса с первого места. Ранее россияне обыграли команду Эквадора (3-0). Соперниками команды Шамиля Тарпищева по четвертьфиналу станет сборная Швеции.
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