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Бублик процитировал скандальную фразу Медведева, назвав его легендой

Бублик процитировал скандальную фразу Медведева, назвав его легендой
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, отвечая на вопрос корреспондента в послематчевом интервью на Кубке Дэвиса, процитировал вторую ракетку мира Даниила Медведева.

«Как когда-то сказала одна легенда, обращаясь к фанатам, «Ребята, когда вы ложитесь спать, знайте, что я выиграл благодаря вам», — сказал Бублик, сославшись на скандальную фразу Медведева на US Open — 2019.

Видео доступно в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат ITF.

Те самые слова Даниил произнёс в интервью после победы над Фелисьяно Лопесом в матче третьего круга US Open — 2019. Американская публика активно освистывала россиянина, который после одного из розыгрышей и вовсе показал трибунам средний палец. Помимо этого, на протяжении матча Медведев успел дерзко вырвать полотенце из рук болбоя, сломать ракетку и поругаться с арбитром на вышке.

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