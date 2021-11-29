Бублик процитировал скандальную фразу Медведева, назвав его легендой

Казахстанский теннисист Александр Бублик, отвечая на вопрос корреспондента в послематчевом интервью на Кубке Дэвиса, процитировал вторую ракетку мира Даниила Медведева.
«Как когда-то сказала одна легенда, обращаясь к фанатам, «Ребята, когда вы ложитесь спать, знайте, что я выиграл благодаря вам», — сказал Бублик, сославшись на скандальную фразу Медведева на US Open — 2019.
Видео доступно в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат ITF.
Те самые слова Даниил произнёс в интервью после победы над Фелисьяно Лопесом в матче третьего круга US Open — 2019. Американская публика активно освистывала россиянина, который после одного из розыгрышей и вовсе показал трибунам средний палец. Помимо этого, на протяжении матча Медведев успел дерзко вырвать полотенце из рук болбоя, сломать ракетку и поругаться с арбитром на вышке.
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