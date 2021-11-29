Шамиль Тарпищев отреагировал на победу России над Испанией в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал победу подопечных в противостоянии с командой Испании в групповом турнире.

«У нас ещё не всё в порядке. Связываю это с покрытием, плюс соперники уже давно в Мадриде. Мяч летит быстрее, ритм игры совсем другой. После Итогового ребята приехали, не до конца адаптировались. Надеюсь, с четвертьфинала всё будет лучше. Все были в разном состоянии. Рублёв и Карацев в паре выглядели получше, мы выбрали лучшие сочетания из той ситуации, которая есть.

Испанцы играли дома, стадион битком, здесь пускают всех зрителей. Аура была для них хорошая, они почище играли. Испанцы надеялись нас пройти, но мы их выбили победой в паре. Второе место нам не было не нужно. Ребята здорово сыграли пару, хоть и Лопес здорово играет у сетки. Хвалю всех, но особенно Карацева. Это был его дебют на Кубке Дэвиса.

Во время матча Медведева думал не о конечном результате — было ясно, что он выиграет, — а о количестве выигранных сетов. После его победы начали подсчёт, что нам нужно было сделать, чтобы обойти Сербию, — нам нужно было выиграть всего один гейм в паре.

Шведы нам по силам. Нам хватит трёх дней, чтобы до конца адаптироваться. И я, и игроки будем чувствовать себя лучше, потому что форма набирается. В группе реально было кошмарно тяжело, потому что мы не были прибиты к корту. Сейчас всё будет лучше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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