Мартина Навратилова: Пэн Шуай несвободна. Это нам известно

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова прокомментировала ситуацию с временно пропавшей теннисисткой Пэн Шуай.

«Пэн Шуай не свободная женщина. Это нам известно. Сейчас она, похоже, в безопасности, но она несвободна. Стыд...» — написала Навратилова в своём «твиттере».

Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.