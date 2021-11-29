Мартина Навратилова: Пэн Шуай несвободна. Это нам известно

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова прокомментировала ситуацию с временно пропавшей теннисисткой Пэн Шуай.
«Пэн Шуай не свободная женщина. Это нам известно. Сейчас она, похоже, в безопасности, но она несвободна. Стыд...» — написала Навратилова в своём «твиттере».
Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
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