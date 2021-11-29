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Теннисист, 19 раз проигравший Роджеру Федереру, назвал его теннисным Лионелем Месси

Теннисист, 19 раз проигравший Роджеру Федереру, назвал его теннисным Лионелем Месси
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Французский теннисист Ришар Гаске, который потерпел 19 поражений (при всего двух победах) от 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, сравнил его со знаменитым нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

«Роджер Федерер намного лучше всех. Он не имеет равных в истории», — приводит слова Ришара Гаске издание Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене. Швейцарский спортсмен не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.

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