Шарапова и Павлюченкова выразили соболезнования в связи со смертью дизайнера Абло

Многие теннисистки выразили соболезнования в связи со смертью знаменитого дизайнера Вирджила Абло. Он являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White, а также делал теннисные костюмы для американки Серены Уильямс. С 2019 года Абло боролся с агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой.

«Очень грустно. Уникальный человек», — написала в «сториз» своего «инстаграма» российская теннисистка Мария Шарапова.

Запись о смерти Абло в своих «инстаграмах» репостнули также Анастасия Павлюченкова (Россия) и Эжени Бушар (Канада).

Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 года в американском штате Иллинойс в семье эмигрантов из Ганы. Свою карьеру в сфере моды он начал с сотрудничества с рэпером Канье Уэстом. Абло сотрудничал с брендами Nike и Evian, а также с японским художником Такаши Мураками.