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Хорватия победила Италию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Хорватия победила Италию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
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Состоялся решающий матч ¼ финала Кубка Дэвиса между сборными Италии и Хорватии, который прошёл в парном разряде. 20-летний итальянец Янник Синнер (10-я ракетка мира) в паре 34-летним Фабио Фоньини уступил представителям Хорватии – 32-летнему Николе Мектичу (без рейтинга) и 28-летнему Мате Павичу (без рейтинга).

Встреча завершилась победой пары из Хорватии в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час и 19 минут.

Напомним, в стартовом матче между этими сборными на корте сошлись итальянец Лоренцо Сонего и хорват Борна Гойо, который и одержал победу в матче (7:6, 2:6, 6:2), а в следующей игре представители Италии смогли отыграться усилиями Янника Синнера во встрече с Марином Чиличем (3:6, 7:6, 6:3).

Отметим, что в полуфинале хорваты сыграют с победителем пары Сербия – Казахстан.

Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
30 ноября 2021, вторник. 00:25 МСК
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Фабио Фоньини
37
Италия
Фабио Фоньини
Я. Синнер Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
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