Хорватия победила Италию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Состоялся решающий матч ¼ финала Кубка Дэвиса между сборными Италии и Хорватии, который прошёл в парном разряде. 20-летний итальянец Янник Синнер (10-я ракетка мира) в паре 34-летним Фабио Фоньини уступил представителям Хорватии – 32-летнему Николе Мектичу (без рейтинга) и 28-летнему Мате Павичу (без рейтинга).

Встреча завершилась победой пары из Хорватии в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час и 19 минут.

Напомним, в стартовом матче между этими сборными на корте сошлись итальянец Лоренцо Сонего и хорват Борна Гойо, который и одержал победу в матче (7:6, 2:6, 6:2), а в следующей игре представители Италии смогли отыграться усилиями Янника Синнера во встрече с Марином Чиличем (3:6, 7:6, 6:3).

Отметим, что в полуфинале хорваты сыграют с победителем пары Сербия – Казахстан.