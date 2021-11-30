Серена Уильямс оставила трогательный пост в память об умершем дизайнере Вирджиле Абло

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Серена Уильямс выразила соболезнования в связи со смертью знаменитого дизайнера Вирджила Абло. Он являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White, а также делал теннисные костюмы для Уильямс-младшей. С 2019 года Абло боролся с агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой.
«Слова не в состоянии выразить горе, которое я испытываю по поводу кончины моего друга Вирджила. Я всегда буду благодарна за то, что стала свидетельницей величия гения, чувствовала теплоту его улыбки. Для меня было честью находиться рядом с ним. Он озарял каждую комнату, в которую входил. Пусть его семья и друзья найдут утешение, зная, насколько сильно его искусство повлияло на нашу культуру и на всех нас. Мне будет не хватать тебя», — написала Уильямс в своём «инстаграме».
Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 года в американском штате Иллинойс в семье эмигрантов из Ганы. Свою карьеру в сфере моды он начал с сотрудничества с рэпером Канье Уэстом. Абло сотрудничал с брендами Nike и Evian, а также с японским художником Такаши Мураками.
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