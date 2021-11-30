В сборной Хорватии прокомментировали победу над Италией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Теннисист сборной Хорватии Никола Мектич прокомментировал победу над командой Италии в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Решающей стала парная встреча, в которой Мектич и Мате Павич обыграли Фабио Фоньини и Янника Синнера со счётом 6:3, 6:4.
«Невероятные чувства. Не думаю, что кто-либо ожидал, что мы зайдём так далеко. Но мы играли потрясающе. Не могу поверить, что мы отправляемся в Мадрид», — приводит слова Мектича пресс-служба турнира.
«Хочу поздравить итальянцев. Они отлично играли. Они выиграли второй матч, несмотря на поражение в первом сете. И обращаюсь к болельщикам: вы невероятны. Спасибо всем, что пришли», — добавил Павич.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.
- 30 ноября 2021
-
09:55
-
09:31
-
09:25
-
09:14
-
09:08
-
01:51
-
00:24
- 29 ноября 2021
-
23:28
-
20:24
-
18:51
-
17:59
-
17:28
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:18
-
12:15
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:14
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:29
-
08:50
-
08:43
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41