В сборной Хорватии прокомментировали победу над Италией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Теннисист сборной Хорватии Никола Мектич прокомментировал победу над командой Италии в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Решающей стала парная встреча, в которой Мектич и Мате Павич обыграли Фабио Фоньини и Янника Синнера со счётом 6:3, 6:4.

«Невероятные чувства. Не думаю, что кто-либо ожидал, что мы зайдём так далеко. Но мы играли потрясающе. Не могу поверить, что мы отправляемся в Мадрид», — приводит слова Мектича пресс-служба турнира.

«Хочу поздравить итальянцев. Они отлично играли. Они выиграли второй матч, несмотря на поражение в первом сете. И обращаюсь к болельщикам: вы невероятны. Спасибо всем, что пришли», — добавил Павич.

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