Йоханна Конта может пропустить Australian Open из-за проблем с сердцебиением

Британская теннисистка Йоханна Конта рискует пропустить Australian Open — 2022 из-за учащённого сердцебиения.
Британка призналась, что чувствует головокружение после матчей и сказала, что страдает от учащённого сердцебиения.
Стоит отметить, что 30-летняя теннисистка боролась с травмой живота в начале сезона и была вынуждена пропустить Уимблдон и Олимпиаду после того, как заразилась коронавирусом.
«У меня иногда бывает учащённое сердцебиение. В основном сердцебиение учащается без причины. Бывает, что кружится голова. Первый раз это случилось в Бирмингеме в 2017 году, второй раз — в Пекине в 2018 году. Третий раз — три месяца назад.
Нет ничего хорошего и ничего весёлого в том, что из-за коронавируса мне пришлось пропустить Уимблдон и Олимпийские игры, но от этого никуда не деться. Однако я считаю себя счастливым, позитивным и прагматичным человеком, поэтому хочу заверить всех, что у меня всё в порядке», — приводит слова Конты Give me Sport.
В ближайшее время команда Конты примет решение по поводу участия спортсменки в Открытом чемпионате Австралии.
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