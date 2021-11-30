Йоханна Конта может пропустить Australian Open из-за проблем с сердцебиением

Британская теннисистка Йоханна Конта рискует пропустить Australian Open — 2022 из-за учащённого сердцебиения.

Британка призналась, что чувствует головокружение после матчей и сказала, что страдает от учащённого сердцебиения.

Стоит отметить, что 30-летняя теннисистка боролась с травмой живота в начале сезона и была вынуждена пропустить Уимблдон и Олимпиаду после того, как заразилась коронавирусом.

«У меня иногда бывает учащённое сердцебиение. В основном сердцебиение учащается без причины. Бывает, что кружится голова. Первый раз это случилось в Бирмингеме в 2017 году, второй раз — в Пекине в 2018 году. Третий раз — три месяца назад.

Нет ничего хорошего и ничего весёлого в том, что из-за коронавируса мне пришлось пропустить Уимблдон и Олимпийские игры, но от этого никуда не деться. Однако я считаю себя счастливым, позитивным и прагматичным человеком, поэтому хочу заверить всех, что у меня всё в порядке», — приводит слова Конты Give me Sport.

В ближайшее время команда Конты примет решение по поводу участия спортсменки в Открытом чемпионате Австралии.