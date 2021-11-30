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Davis Cup. Четвертьфинал: Иннсбрук
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18:00 Мск
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Обзор четвертьфинального матча между Хорватией и Италией на Кубке Дэвиса

Обзор четвертьфинального матча между Хорватией и Италией на Кубке Дэвиса
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Сборная Хорватии обыграла национальную команду Италии в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счётом 2:1.

Первыми на корт вышли Лоренцо Сонего и Борна Гойо. Вопреки прогнозам, победу в матче одержал хорват со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

После этого состоялся матч лидеров своих сборных — Янника Синнера и Марина Чилича. В этой встрече сильнее оказался 20-летний итальянец со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

В решающей игре всё тот же Синнер в паре 34-летним Фабио Фоньини уступил 32-летнему Николе Мектичу и 28-летнему Мате Павичу — 3:6, 4:6.

Отметим, что в полуфинале хорваты сыграют с победителем пары Сербия – Казахстан. Россия в четвертьфинале встретится со Швецией.

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