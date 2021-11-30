Грег Руседски: «Большая тройка» превратилась в «Большую единицу». Медведев уже близко
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказал мнение, что «Большая тройка», в которую традиционно принято включать 20-кратных победителей турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, превратилась в «Большую единицу».
«Речь идёт о молодом поколении. И они уже здесь. Имею в виду, что из «Большой тройки» осталась только «Большая единица», и это Новак Джокович. В ближайшее время он никуда не денется.
Что касается Федерера и Надаля, то им приходится всё тяжелее. Медведев, Зверев, Циципас — все эти парни начинают верить в себя. Они подобрались очень, очень близко. Медведев, наконец, победил Джоковича в финале US Open», — приводит слова Руседски Daily Express.
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