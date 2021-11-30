Новак Джокович признался, что из-за матча сборной России не спал почти до часу ночи

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что внимательно следил за матчем Россия — Испания в групповом турнире Кубка Дэвиса, в котором решалась судьба сборной Сербии. Россия победила Испанию, и благодаря этому Сербия вышла в четвертьфинал по дополнительным показателям.
«Мы смотрели матч почти до часу ночи, мы явно не были уверены, кто победит, полетим ли мы домой или приедем всей командой в Мадрид. К счастью для нас, мы здесь.
Мы очень хотели приехать в Мадрид. У нас был тяжёлый второй матч с Германией. Моральный дух немного снизился, но мы надеялись на хороший результат. А затем весь день подсчитывали, пытаясь понять, по какому сценарию нам предстоит пройти», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.
- 30 ноября 2021
-
15:28
-
14:14
-
12:10
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:55
-
09:31
-
09:25
-
09:14
-
09:08
-
01:51
-
00:24
- 29 ноября 2021
-
23:28
-
20:24
-
18:51
-
17:59
-
17:28
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:18
-
12:15
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:14
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:29
-
08:50