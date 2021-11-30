Новак Джокович признался, что из-за матча сборной России не спал почти до часу ночи

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что внимательно следил за матчем Россия — Испания в групповом турнире Кубка Дэвиса, в котором решалась судьба сборной Сербии. Россия победила Испанию, и благодаря этому Сербия вышла в четвертьфинал по дополнительным показателям.

«Мы смотрели матч почти до часу ночи, мы явно не были уверены, кто победит, полетим ли мы домой или приедем всей командой в Мадрид. К счастью для нас, мы здесь.

Мы очень хотели приехать в Мадрид. У нас был тяжёлый второй матч с Германией. Моральный дух немного снизился, но мы надеялись на хороший результат. А затем весь день подсчитывали, пытаясь понять, по какому сценарию нам предстоит пройти», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

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