Тодд Вудбридж критически высказался о возможном переезде Кубка Дэвиса в Абу-Даби

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж отреагировал на возможный перенос финальной стадии Кубка Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее издание The Telegraph утверждало, что компания защитника «Барселоны» Жерара Пике заключила контракт с властями ОАЭ, в рамках которого финал Кубка Дэвиса пять лет подряд будет проводиться в Абу-Даби. Новость вызвала резонанс в теннисном сообществе.
«Я согласен с Ллейтоном Хьюиттом – они продали душу. В Абу-Даби нет никакой истории, никакой связи с турниром. Если ты ломаешь главный исторический турнир в теннисе, то, наверное, лучше уйти в отставку», — приводит слова Вудбриджа 2GB.
В плей-офф текущего розыгрыша Кубка Дэвиса вышли сборные России, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Хорватии, Сербии и Казахстана. Хорваты уже обыграли итальянцев и стали первыми полуфиналистам. Россияне сыграют с командой Швеции 2 декабря.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 30 ноября 2021
-
18:58
-
15:28
-
14:14
-
12:10
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:55
-
09:31
-
09:25
-
09:14
-
09:08
-
01:51
-
00:24
- 29 ноября 2021
-
23:28
-
20:24
-
18:51
-
17:59
-
17:28
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:18
-
12:15
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:14
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:29