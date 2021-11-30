Тодд Вудбридж критически высказался о возможном переезде Кубка Дэвиса в Абу-Даби

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж отреагировал на возможный перенос финальной стадии Кубка Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее издание The Telegraph утверждало, что компания защитника «Барселоны» Жерара Пике заключила контракт с властями ОАЭ, в рамках которого финал Кубка Дэвиса пять лет подряд будет проводиться в Абу-Даби. Новость вызвала резонанс в теннисном сообществе.

«Я согласен с Ллейтоном Хьюиттом – они продали душу. В Абу-Даби нет никакой истории, никакой связи с турниром. Если ты ломаешь главный исторический турнир в теннисе, то, наверное, лучше уйти в отставку», — приводит слова Вудбриджа 2GB.

В плей-офф текущего розыгрыша Кубка Дэвиса вышли сборные России, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Хорватии, Сербии и Казахстана. Хорваты уже обыграли итальянцев и стали первыми полуфиналистам. Россияне сыграют с командой Швеции 2 декабря.

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