Рафаэль Надаль не сыграет на ATP Cup в 2022 году

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль не примет участия в розыгрыше ATP Cup – 2022, сообщает Marca.

Турнир начнётся в Сиднее (Австралия) 1 января. Также за сборную Испании не сыграют Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс. Теннисисты хотят продлить предсезонную подготовку, чтобы подойти к Открытому чемпионату Австралии в оптимальном состоянии.

Ранее стало известно, что Надаль, отсутствующий в ATP-туре с августовского турнира в Вашингтоне (США), надеется сыграть на выставочных соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут с 16 по 18 декабря. Там его соперниками станут Андрей Рублёв (Россия), Энди Маррей (Великобритания), Доминик Тим (Австрия), Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия).