Ига Свёнтек снялась для обложки польского Elle

Чемпионка «Ролан Гаррос — 2020» польская теннисистка Ига Свёнтек попала на обложку национальной версии глянцевого журнала Elle.

Публикация доступна в «инстаграме» Elle Polska.

«Ей 20 лет, она входит в число ведущих теннисисток мира. Это единственная полька, которая выиграла турнир «Большого шлема» и входит в десятку рейтинга WTA. Но Ига Свёнтек – больше, чем спортсменка, она доказывает это на фотосессии для январского выпуска нашего журнала. Впервые мы можем наслаждаться теннисисткой в таком элегантном наряде», — говорится в описании к номеру.

В прошедшем сезоне Свёнтек выиграла два турнира WTA – в Аделаиде (Австралия) и Риме (Италия). Высшее её достижение на ТБШ – это четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.