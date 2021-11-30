Ига Свёнтек снялась для обложки польского Elle
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Чемпионка «Ролан Гаррос — 2020» польская теннисистка Ига Свёнтек попала на обложку национальной версии глянцевого журнала Elle.
Публикация доступна в «инстаграме» Elle Polska.
«Ей 20 лет, она входит в число ведущих теннисисток мира. Это единственная полька, которая выиграла турнир «Большого шлема» и входит в десятку рейтинга WTA. Но Ига Свёнтек – больше, чем спортсменка, она доказывает это на фотосессии для январского выпуска нашего журнала. Впервые мы можем наслаждаться теннисисткой в таком элегантном наряде», — говорится в описании к номеру.
В прошедшем сезоне Свёнтек выиграла два турнира WTA – в Аделаиде (Австралия) и Риме (Италия). Высшее её достижение на ТБШ – это четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
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