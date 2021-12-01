Сборная Германии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где может встретиться с Россией

Сборная Германии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, финал которого проходит в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче немцы обыграли команду Великобритании со счётом 2:1. В первом матче поединка британец Даниэль Эванс обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1. Во втором одиночном матче немец Ян-Леннард Штруфф в упорной борьбе одолел Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Решающим стал матч в парном разряде, где немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц на двух тай-брейках обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски (7:6 (12:10)), 7:6 (7:5)).

За выход в финал соревнований команда Германии поборется с победителем противостояния Россия – Швеция. Их матч состоится 2 декабря.

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