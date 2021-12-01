Джокович объяснил, почему считает Казахстан самой недооценённой сборной на Кубке Дэвиса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о предстоящем матче сборной Сербии с Казахстаном в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Противостояние пройдёт сегодня, 1 декабря.

«Они выиграли свою группу. У них есть Бублик – отличный разносторонний игрок, высокий парень с мощной подачей, с мощной игрой в целом. Он очень талантливый, с хорошими ударами. Есть ветеран Кукушкин, который очень давно в сборной. Я помню, как много лет назад больше пяти часов играл с ним на Кубке Дэвиса в Сербии. Он очень сложный соперник. И у них очень хорошая пара (Андрей Голубев и Александр Недовесов. – Прим. «Чемпионата»), так что они, наверное, самая недооценённая команда. Поэтому мы просто довольны, что вышли в четвертьфинал. Мы потренируемся и будем очень рады сыграть перед зрителями, потому что в Австрии их не было», — приводит слова Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.

Сборная России сыграет в четвертьфинале завтра, 2 декабря, с командой Швеции. В случае победы россияне в полуфинале выйдут на немцев.

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