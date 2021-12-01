Власти Австралии отреагировали на слова отца Джоковича о шантаже Новака

Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула прокомментировал слова Срджана Джоковича, отца первой ракетки мира Новака Джоковича. Ранее Джокович-старший заявил, что Новак хотел поехать на Australian Open, но после шантажа, вероятно, не поедет.
«Если вы зарубежный теннисист или зарубежный спортсмен, это ваша ответственность в отношении сообщества, в которое вас пригласили. Вот почему мы просим зарубежных звёзд тенниса следовать тем же требованиям, что и жители штата Виктория. Речь идёт не о шантаже. Речь о том, чтобы убедиться, что все жители штата Виктория находятся под защитой.
Хочу внести ясность: я действительно надеюсь, что Новак Джокович привился и выступит на Australian Open. Но если он решил от этого отказаться, это его дело», — приводит слова Пакулы ABC.
Напомним, Новак Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только привитых теннисистов.
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