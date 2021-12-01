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Daily Express: Даниил Медведев наверняка попытается отнять корону у Джоковича в 2022 году

Daily Express: Даниил Медведев наверняка попытается отнять корону у Джоковича в 2022 году
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В британском издании Daily Express вышел материал, посвящённый лучшим теннисистам нового поколения. В список попал и россиянин Даниил Медведев, который в настоящее время является второй ракеткой мира, уступая лишь 20-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу.

«Медведев, которого часто называли лучшим игроком нового поколения, доказал, что превосходит остальных. Он стал первым игроком своего поколения, кто выиграл турнир «Большого шлема», победив на US Open. Также он стал тем, кто помешал Новаку Джоковичу реализовать свою мечту, собрав календарный «Шлем».

Медведев, вторая ракетка мира, победитель четырёх турниров в 2021 году, финалист Australian Open, наверняка попытается отнять корону у Джоковича в 2022 году», — отмечается в материале на сайте издания.

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