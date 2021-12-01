«Ужасная история». Саманта Стосур — о ситуации с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай

Победительница Открытого чемпионата США 2011 года в женском одиночном разряде австралийка Саманта Стосур прокомментировала ситуацию с временно пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай.

«То, что происходит с Пэн Шуай, — ужасная история. Мы много-много раз играли в Туре. Все знают, какой она была. Она выигрывала турниры «Большого шлема» и была первой ракеткой мира в парном разряде.

Мы как игроки и представители Тура хотим убедиться, что она в безопасности. Надеюсь, с ней всё в порядке. Но придётся подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — цитирует Стосур Reuters.

Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.