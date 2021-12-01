«Угадайте, кто тренировался». Даниил Медведев опубликовал командное фото с Кубка Дэвиса

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев опубликовал совместное фото сборной России с тренировки на Кубке Дэвиса.

«Угадайте, кто тренировался», — написал Медведев в «сториз» своего «инстаграма», использовав эмодзи «смех до слёз».

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Ранее сборная Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв на групповой стадии Эквадор и Испанию. В четвертьфинальном матче россияне сразятся со шведами, встреча пройдёт 2 декабря. В состав российской сборной, помимо Медведева, входят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской. В случае выхода в полуфинал российская команда сразится с Германией.

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