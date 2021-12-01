«Угадайте, кто тренировался». Даниил Медведев опубликовал командное фото с Кубка Дэвиса
Поделиться
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев опубликовал совместное фото сборной России с тренировки на Кубке Дэвиса.
«Угадайте, кто тренировался», — написал Медведев в «сториз» своего «инстаграма», использовав эмодзи «смех до слёз».
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
Ранее сборная Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв на групповой стадии Эквадор и Испанию. В четвертьфинальном матче россияне сразятся со шведами, встреча пройдёт 2 декабря. В состав российской сборной, помимо Медведева, входят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской. В случае выхода в полуфинал российская команда сразится с Германией.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
19:41
-
19:04
-
14:15
-
13:28
-
10:20
-
09:03
-
08:53
-
00:54
-
00:12
- 30 ноября 2021
-
23:58
-
22:37
-
21:41
-
21:25
-
20:48
-
18:58
-
15:28
-
14:14
-
12:10
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:55
-
09:31
-
09:25
-
09:14
-
09:08
-
01:51
-
00:24
- 29 ноября 2021
-
23:28
-
20:24
-
18:51
-
17:59
-
17:28
-
15:00
-
14:07
Партнерский контент