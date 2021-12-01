Аслан Карацев попал в номинацию ATP «Прогресс года», наставник Медведева — «Тренер года»

ATP обнародовала списки претендентов на ежегодные премии по итогам сезона.
Прогресс года: Аслан Карацев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Карлос Алькарас (Испания), Кэмерон Норри (Великобритания).
Новичок года: Брэндон Накашима (США), Себастьян Баэс (Франция), Дженсон Бруксби (США), Юго Гастон (Франция), Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).
Возвращение года: Энди Маррей (Великобритания), Маккензи Макдональд (США), Джек Сок (США), Танаси Коккинакис (Австралия).
Тренер года: Жиль Сервара (Даниил Медведев), Кристиан Рууд (Каспер Рууд), Хуан Карлос Ферреро (Карлос Алькарас), Факундо Лугонес (Кэмерон Норри), Крейг Бойнтон (Хуберт Хуркач).
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Рафаэль Надаль (Испания), Фрэнсис Тиафо (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Каспер Рууд (Норвегия).
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