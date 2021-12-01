Медведев, Зверев, Хачанов и Нисикори выступят на турнире ATP-500 в Галле в 2022 году
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Стали известны первые участники травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Заявку на участие в соревнованиях подтвердили чемпион US Open – 2021 вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, олимпийский чемпион Токио-2020 и третий номер рейтинга немец Александр Зверев, серебряный призёр Олимпиады россиянин Карен Хачанов, 11-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим и финалист US Open – 2014, бронзовый призёр Игр-2016 японец Кей Нисикори. Об этом сообщил журналист Михал Самульски в своём «твиттере».
Отметим, что в 2021 году турнир в Галле выиграл француз Уго Умбер. В финальном матче Умбер в двух сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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