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Кукушкин вывел Казахстан вперёд в матче с Сербией на Кубке Дэвиса. Дальше сыграет Джокович

Кукушкин вывел Казахстан вперёд в матче с Сербией на Кубке Дэвиса. Дальше сыграет Джокович
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Сборная Казахстана по теннису захватила лидерство в четвертьфинальном матче с командой Сербии на Кубке Дэвиса.

Первое очко Казахстану принёс Михаил Кукушкин. В первой встрече противостояния Кукушкин в трёх сетах обыграл Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:5) 4:6, 7:6 (13:11). Отметим, что казахстанец отыграл у серба четыре матчбола. Продолжительность поединка составила 3 часа 18 минут.

В следующем матче сразятся первые номера команд Новак Джокович и Александр Бублик.

Победитель матча Сербия — Казахстан поборется за путёвку в финал со сборной Хорватии, которая ранее неожиданно обыграла Италию.

Сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса завтра, 2 декабря, с командой Швеции.

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Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
01 декабря 2021, среда. 18:10 МСК
Миомир Кецманович
69
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 6 11
7 7 		4 7 13
         
Михаил Кукушкин
182
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Комментарии
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