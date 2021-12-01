Кукушкин вывел Казахстан вперёд в матче с Сербией на Кубке Дэвиса. Дальше сыграет Джокович

Сборная Казахстана по теннису захватила лидерство в четвертьфинальном матче с командой Сербии на Кубке Дэвиса.
Первое очко Казахстану принёс Михаил Кукушкин. В первой встрече противостояния Кукушкин в трёх сетах обыграл Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:5) 4:6, 7:6 (13:11). Отметим, что казахстанец отыграл у серба четыре матчбола. Продолжительность поединка составила 3 часа 18 минут.
В следующем матче сразятся первые номера команд Новак Джокович и Александр Бублик.
Победитель матча Сербия — Казахстан поборется за путёвку в финал со сборной Хорватии, которая ранее неожиданно обыграла Италию.
Сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса завтра, 2 декабря, с командой Швеции.
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