WTA приостанавливает проведение турниров в Китае из-за скандальной ситуации с Пэн Шуай

WTA официально отказалась от проведения турниров в Китае из-за скандальной ситуации с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.
«Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковёр обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA – равенство для женщин – значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и её игроками.
В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг. Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения. И с учётом нынешней ситуации я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведём турниры в Китае в 2022-м.
Я очень сожалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много прекрасных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами.
Но пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не может рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры», – говорится в заявлении главы ассоциации Стива Саймона.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
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