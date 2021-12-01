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Энди Роддик отреагировал на решение WTA вывести бизнес из Китая из-за ситуации с Пэн Шуай

Энди Роддик отреагировал на решение WTA вывести бизнес из Китая из-за ситуации с Пэн Шуай
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик отреагировал на решение WTA отказаться от проведения своих турниров в Китае из-за скандальной ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Есть много организаций, которые могут позволить себе сделать что-то подобное, и их гораздо больше, чем тех, кто это на самом деле делает. Моё уважение. Поступать правильно гораздо проще, когда с этим не связано много затрат. Я по-прежнему горжусь тем, что нахожусь на теннисной орбите», — написал Роддик в своём «твиттере».

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.

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