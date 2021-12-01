Джокович сравнял счёт в матче с Казахстаном на Кубке Дэвиса, обыграв Бублика
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович сравнял счёт (1:1) в противостоянии Сербия – Казахстан в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Во втором матче поединка Джокович в двух сетах обыграл первый номер Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут.
В решающем матче противостояния сразятся пары Никола Чачич/Новак Джокович — Андрей Голубев/Александр Недовесов.
Победитель матча Сербия — Казахстан поборется за путёвку в финал со сборной Хорватии, которая ранее неожиданно обыграла Италию.
Сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса завтра, 2 декабря, с командой Швеции. В случае победы россияне выйдут на сборную Германии.
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