Джокович сравнял счёт в матче с Казахстаном на Кубке Дэвиса, обыграв Бублика

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сравнял счёт (1:1) в противостоянии Сербия – Казахстан в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Во втором матче поединка Джокович в двух сетах обыграл первый номер Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут.

В решающем матче противостояния сразятся пары Никола Чачич/Новак Джокович — Андрей Голубев/Александр Недовесов.

Победитель матча Сербия — Казахстан поборется за путёвку в финал со сборной Хорватии, которая ранее неожиданно обыграла Италию.

Сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса завтра, 2 декабря, с командой Швеции. В случае победы россияне выйдут на сборную Германии.

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