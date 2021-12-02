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Гарбинье Мугуруса встретилась с королём и королевой Испании

Гарбинье Мугуруса встретилась с королём и королевой Испании
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Третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса в честь победы на Итоговом турнира WTA в Гвадалахаре встретилась с испанскими монархами – королём Филиппом VI и королевой Летисией.

Напомним, Мугуруса стала первой испанкой в истории, которой удалось взять титул на Итоговом турнире.

Публикация доступна в «инстаграме» Гарбинье Мугурусы.

«Они были очень милы со мной. Много интересовались у меня об ощущениях, накопленных за год, о том, каково это играть во время пандемии, каково играть после неё со зрителями, каково играть в Латинской Америке», — приводит слова Мугурусы Marca.

В прошедшем сезоне, помимо Итогового чемпионата, 28-летняя Мугуруса выиграла турниры в Дубае (ОАЭ) и Чикаго (США). Также доходила до четвёртого круга на трёх турнирах «Большого шлема».

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