«А теперь что скажешь ты, МОК?» Мартина Навратилова — после решения WTA по Китаю

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова отреагировала на решение WTA отказаться от проведения своих турниров в Китае из-за скандальной ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Смелая позиция Стива Саймона и WTA, где принципы ставятся выше денег и где борются за права женщин во всём мире и особенно за Пэн Шуай. А теперь что скажешь ты, МОК? МОК, я пока тебя едва слышу!» — написала Навратилова в своём «твиттере».

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. На что в WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.