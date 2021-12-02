Сборная Сербии сыграет с Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная Сербии поборется за путёвку в финал Кубка Дэвиса с национальной командой Хорватии.

В четвертьфинале Сербия победила сборную Казахстана.

Первое очко Казахстану принёс Михаил Кукушкин. В первой встрече противостояния Кукушкин в трёх сетах обыграл Миомира Кецмановича. После этого серб Новак Джокович сравнял счёт в противостоянии, обыграв Александра Бублика. В решающем матче парного разряда сербские теннисисты Никола Чачич и Новак Джокович обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Недовесова.

Хорватия, в свою очередь, в четвертьфинале неожиданно обыграла сборную Италии.

Напомним, 2 декабря сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой Швеции. В случае победы россияне выйдут на сборную Германии.

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