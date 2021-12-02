Билли Джин Кинг отреагировала на решение WTA вывести бизнес из Китая из-за Пэн Шуай

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг отреагировала на решение WTA отказаться от проведения своих турниров в Китае из-за скандальной ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Я аплодирую Стиву Саймону и WTA за то, что заняли сильную позицию в деле защиты прав человека в Китае и во всём мире. WTA выбрала правильную сторону истории в деле защиты наших игроков. Вот ещё одна причина, почему женский теннис лидирует в мире женского спорта», — цитирует Кинг Reuters.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.

