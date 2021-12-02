Представитель МИД Китая отреагировал на приостановку проведения турниров WTA в стране

Власти Китая прокомментировали решение WTA приостановить проведение турниров в стране из-за ситуации с двукратной чемпионкой ТБШ в парном разряде Пэн Шуай. Она более полутора недель не выходила на связь после того, как обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах. Руководство WTA потребовало проведения прозрачного расследования. Пока требование не будет выполнено, турниры WTA в Китае и Гонконге проводиться не будут.



«Мы полностью против политизации спорта», — заявил представитель министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин.



В свою очередь, редактор государственной газеты China’s Global Times обвинил WTA в поддержке «атаки Запада на Китай». По мнению издания, имя Пэн Шуай используется в качестве политического оружия, а WTA обслуживает интересы западных стран.

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