МОК: мы используем подход «тихой дипломатии» в вопросе Шуай

Пресс-служба Международного олимпийского комитета опубликовала заявление в связи с ситуацией с теннисисткой Пэн Шуай. Накануне, 1 декабря, глава WTA Стив Саймон объявил, что организация не будет проводить турниры в стране до тех пор, пока не разрешится ситуация с Шуай. Она более полутора недель не выходила на связь после того, как обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах. WTA требует проведения прозрачного расследования.
«Мы разделяем беспокойство людей и организаций историей с Пэн Шуай, с вопросами её безопасности. Именно поэтому накануне МОК провёл ещё один видеозвонок с Шуай. Мы предложили ей нашу поддержку. Будем регулярно контактировать с ней, договорились о личной встрече в январе.
Мы использовали человекоориентированный подход к обеспечению безопасности Шуай. Так как она трижды участвовала в Олимпийских играх, мы делаем запросы напрямую китайским спортивным организациям. Мы используем подход «тихой дипломатии» в этом вопросе и считаем его наиболее эффективным», — говорится на сайте МОК.
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