Новак Джокович назвал две важнейшие цели в теннисе

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, какие цели в теннисе являются для него приоритетными.

«Я говорил о важности мэйджоров. Не знаю, видели ли вы это, слышали ли, но всегда, когда я говорил о своих важнейших приоритетах на данном этапе карьеры, я говорил: это турниры «Большого шлема» и игра за национальную команду. Это две важнейшие цели, которые я ставил перед собой на протяжении многих лет», — приводит слова Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.

Джокович помог сборной Сербии выйти в полуфинал Кубка Дэвиса. Сербы обыграли национальную команду Казахстана со счётом 2-1.

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