Капитан Швеции рассказал, что нужно для победы над Россией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Робин Сёдерлинг, капитан сборной Швеции по теннису, сообщил, какой совет даст подопечным в преддверии четвертьфинального матча с Россией на Кубке Дэвиса, и рассказал, что необходимо для победы. Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 2 декабря, и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Я скажу им верить в победу. Все знают, что на бумаге Россия — фаворит. Но победить их можно. У нас есть шанс. Нам необходимо показать свою лучшую игру и взять два матча из трёх. Не имеет значения, какие это будут матчи и как мы этого добьёмся.

Это Кубок Дэвиса, тут важен каждый матч. Я знаю, на что способны мои теннисисты. Они хорошо играли здесь, в Мадриде. Нужно верить в себя», — приводит слова Сёдерлинга пресс-служба турнира.

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