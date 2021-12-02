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Чесноков: Россия сильнее Швеции по всем параметрам, мы должны проходить дальше

Чесноков: Россия сильнее Швеции по всем параметрам, мы должны проходить дальше
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Кубка Дэвиса Россия — Швеция. Матч будет проходить сегодня, 2 декабря.

«Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде. Однако со шведами будет точно не так сложно, как с испанцами, у которых даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов всё держится на братьях Имер, но старший плетётся во второй сотне и является немного деревянным игроком. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам проиграли. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше», — цитирует Чеснокова «RT на русском».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Швеция на Кубке Дэвиса.

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