Чесноков: Россия сильнее Швеции по всем параметрам, мы должны проходить дальше

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Кубка Дэвиса Россия — Швеция. Матч будет проходить сегодня, 2 декабря.
«Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде. Однако со шведами будет точно не так сложно, как с испанцами, у которых даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов всё держится на братьях Имер, но старший плетётся во второй сотне и является немного деревянным игроком. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам проиграли. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше», — цитирует Чеснокова «RT на русском».
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Швеция на Кубке Дэвиса.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 2 декабря 2021
-
16:26
-
15:01
-
14:33
-
13:16
-
13:03
-
13:00
-
12:45
-
12:16
-
09:56
-
09:11
-
09:04
-
07:39
-
03:38
-
01:47
-
01:33
-
00:59
-
00:47
-
00:26
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:17
-
22:59
-
22:42
-
22:22
-
21:33
-
21:12
-
19:41
-
19:04
-
14:15
-
13:28
-
10:20
-
09:03
-
08:53
-
00:54
-
00:12
- 30 ноября 2021
-
23:58