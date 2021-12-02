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Тарпищев проводит 100-ю встречу в качестве капитана сборной России в Кубке Дэвиса

Тарпищев проводит 100-ю встречу в качестве капитана сборной России в Кубке Дэвиса
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Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев сегодня, 2 декабря, проводит 100-ю встречу в качестве капитана сборной России в Кубке Дэвиса.

В данный момент сборная России начала четвертьфинальную встречу с командой Швеции. В первом матче Андрей Рублёв пока выигрывает у Элиаса Имера. Россиянин победил в первом сете со счётом 6:2.

Тарпищев впервые возглавил национальную команду в 1974 году во встрече с Югославией. Он занимает свою должность дольше всех в истории главных тренеров турнира.

Напомним, в 19:30 Даниил Медведев сразится с Микаэлем Имером.

В 21:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублёв (Россия) — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт (Швеция).

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Кубок Дэвиса — 2021. Наши против шведов. Рублёв готов принести России первое очко! Онлайн Кубок Дэвиса — 2021. Наши против шведов. Рублёв готов принести России первое очко! Онлайн
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