Тарпищев проводит 100-ю встречу в качестве капитана сборной России в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев сегодня, 2 декабря, проводит 100-ю встречу в качестве капитана сборной России в Кубке Дэвиса.
В данный момент сборная России начала четвертьфинальную встречу с командой Швеции. В первом матче Андрей Рублёв пока выигрывает у Элиаса Имера. Россиянин победил в первом сете со счётом 6:2.
Тарпищев впервые возглавил национальную команду в 1974 году во встрече с Югославией. Он занимает свою должность дольше всех в истории главных тренеров турнира.
Напомним, в 19:30 Даниил Медведев сразится с Микаэлем Имером.
В 21:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублёв (Россия) — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт (Швеция).
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