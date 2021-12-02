Рублёв — после победы над Имером: это классическая история, когда сопернику нечего терять

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Швеции Элиасом Имером в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса (6:2, 5:7, 7:6 (7:3)).

«Я все матчи здесь играю из трёх сетов. Сегодня было очень сложно. Мог всё закончить гораздо раньше, когда у меня были несложные мячи, но соперник поднял свою игру на другой уровень и заиграл очень здорово. А потом был третий сет, который я выиграл 7:6.

Моя игра на этом турнире? Похоже, это классическая история, когда сопернику нечего терять. Наверное, на мне лежит большая ответственность, потому что я понимаю, что должен выигрывать и приносить команде очко, а дальше всё как клубок накапливается в одно целое, и становится очень тяжело», — сказал Рублёв на корте после первого матча четвертьфинала.

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