Рублёв: не знаю, как умудрился проиграть второй сет. Ошибся, где нельзя было ошибиться

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Швеции Элиасом Имером в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса (6:2, 5:7, 7:6 (7:3)). Также теннисист высказался о своей форме на текущем турнире.

«Моя неудачная игра во вторых сетах на этом турнире больше связана с самим собой. Сегодня я вообще не знаю, как умудрился проиграть второй сет. Расслабился по своей глупости. Подавал на матч, и ошибся на простых мячах, где невозможно было ошибиться. В итоге вернул соперника в игру, а он почувствовал кураж, начал подавать в разы лучше и в итоге возились-возились до 7:6 в третьем сете.

Все соперники против меня играют как последний матч в жизни? В последних двух матчах есть такое ощущение. Но я сам виноват. Что в матче с Лопесом дал Феле возможность почувствовать уверенность и кураж, а потом он заиграл как не в себя. То же самое и сегодня. Подавал на матч при счёте 5:4 – раз ошибся справа, два ошибся справа, потом при 30:30 вообще не попал в пустой корт. И он почувствовал второе дыхание и заиграл на очень приличном уровне», — сказал Рублёв в интервью OKKO Sport.

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