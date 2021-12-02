Медведев разобрался с Микаэлем Имером и вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в двух сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера — 6:4, 6:4.

Отметим, ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Таким образом, национальная команда России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где встретится со сборной Германии.

Представители Германии в четвертьфинале оказались сильнее команды Великобритании (2:1). Отметим, что в составе сборной Германии отсутствует третья ракетка мира Александр Зверев.

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